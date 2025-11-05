カバーマークから冬の限定色登場♡大人肌を明るく魅せる「ライティング カラー パウダー」

肌のくすみや血色感のなさが気になる冬にぴったりのニュース♡カバーマークの人気チークパウダー「ライティング カラー パウダー」から、冬の限定色〈03〉が2025年12月5日（金）より登場します。透明感と血色感を両立させる“透ける血色”設計で、年齢肌にも自然に溶け込み、ツヤと立体感を演出。チークが苦手な大人の女性にもおすすめの一品です。

冬限定のカバ―マーク「ライティング カラー パウダー」

大人の肌に華やかさと温かみを添える冬限定色〈03〉は、既存の01ピンクと02コーラルの魅力を融合し、ベージュ系ライトカラーをミックスしたマーブル仕様。

青・赤・白パールの配合で黄ぐすみをカバーしながら血色感をプラス。肌になじむ自然な発色で、冬のメイクを上品に仕上げます。

“透ける血色”で失敗知らずの仕上がり

独自の「カラーパール層」技術により、どの角度から見ても明るくツヤやかな印象に。透過性の高い干渉パールを高配合することで、肌と一体化したような自然な発色を実現しました。

濃くつきすぎる心配がなく、頬やこめかみなど広範囲にもなじむ“透ける血色”が魅力です♪

製品概要と使用方法

カバーマーク ライティング カラー パウダー 03［限定色］



価格：5,170円（税込）

発売日：2025年12月5日（金）全国一斉限定発売

※数量限定のため、なくなり次第終了。

使用方法：

ベースメイクの最後にブラシで塗布。チークとして頬にのせるのはもちろん、あご先やこめかみ、髪の生え際に軽くのせれば、顔全体の印象を明るく仕上げられます。

冬の限定色で、大人の頬に“透けるツヤ”を♡

カバーマークの「ライティング カラー パウダー 03［限定色］」は、テクニックいらずで自然な血色感と明るさを叶える冬のマストハブアイテム。

肌に光を宿すようなツヤと透明感で、季節のメイクを格上げしてくれます。数量限定なので、気になる方はお早めにチェックしてみてください♡