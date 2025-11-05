女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」は5日、東京・上野の飛行船シアターで準決勝2日目を行い、ファイナリスト8組を発表した。ニッチェ、エルフ、紺野ぶるまといったテレビでのおなじみの人気者以外は、すべて初の決勝という刷新感あふれる顔ぶれとなった。

中でも異色の存在は、とんでもあや。今年で芸歴11年、何と50歳のピン芸人。刈り上げたオレンジ髪のおかっぱ姿が特徴的だ。大会では23年の変ホ長調・小田ひとみの58歳288日、彼方さとみの53歳252日に次ぐ、史上3番目の年長出場者となった。

初の決勝が決まると、その名の通り？跳びはねて大喜び。「うそ？ありがとうございます！私だけの力じゃないんで。（所属事務所の）ソニーの先輩とか後輩とか同僚のおかげなんで…優勝目指して頑張ります！」と周囲への感謝も忘れなかった。

長くコンビで活動したが、昨年で解散。50代は迫っていたが、夢をあきらめずにピン芸人として活動を続ける道を選んだ。

人生経験は長いが、初の大きな舞台に緊張しないわけがない。「ふわふわしちゃって、今朝も卵をコンコーンとやって、ぱかっと（割って）、中身をゴミ箱に捨てちゃった」と大ボケエピソードで笑いを取った。

優勝すれば、女性芸人の頂点の称号とともに、1000万円という大きな副賞を手にする。「私50歳なんですよ。50歳のライブをやりたいと思って。50歳の人を集めて。それで1000万円取りたいと思って」。早くも賞金の使い道を公言し、大舞台に挑む。

決勝にはニッチェ、紺野ぶるま、もめんと、電気ジュース、エルフ、とんでもあや、ヤメピ、パンツ万博が出場する。

今年で9回目を迎えた大会は、史上最多の1044組がエントリー。優勝者には優勝賞金1000万円と、副賞の日テレ系番組出演権と冠特番が贈られる。決勝は日本テレビ系で、12月13日午後7時から生放送される。