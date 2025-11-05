【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】「今度は娘を教育！」が、音信不通に…！？＜第19話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第19話 未来への教訓
【編集部コメント】
残念ながらサカエおばさん、「反省」はできていなかったようですね……。ますます関係が悪くなることが目に見えているのに、ターゲットを弟家族からマリさんに変え、またもや「教育」しにいってしまったようです。案の定、娘とは音信不通になり、弟一家とも不仲に。また、ご近所さんや友人からも、その性格が原因で距離を置かれ始めているそうです。いつか反省できる日がくるといいのですが、この調子ではまだまだ先のようですね。そしてサカエおばさんの末路を聞いたミナさんは、相手より優位に立とうなどと考えず、思いやりをもって接することの大切さをあらためて実感したのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
【編集部コメント】
残念ながらサカエおばさん、「反省」はできていなかったようですね……。ますます関係が悪くなることが目に見えているのに、ターゲットを弟家族からマリさんに変え、またもや「教育」しにいってしまったようです。案の定、娘とは音信不通になり、弟一家とも不仲に。また、ご近所さんや友人からも、その性格が原因で距離を置かれ始めているそうです。いつか反省できる日がくるといいのですが、この調子ではまだまだ先のようですね。そしてサカエおばさんの末路を聞いたミナさんは、相手より優位に立とうなどと考えず、思いやりをもって接することの大切さをあらためて実感したのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび