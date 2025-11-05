ニッチェ、7年ぶり『THE W』決勝へ 江上は妊活・出産経て再び闘志「輝いている後輩を見てもう一回やりたいと」
お笑いコンビ・ニッチェ（江上敬子／41、近藤くみこ／42）が、女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する、日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリストに決定。5日、都内で行われた発表会見では、7年ぶり3度目の決勝進出へ思いを語った。
【集合ショット】期待大！『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリストたち
名前が呼び上げられると、2人は立ち上がり、感極まった様子になり、涙ぐみながら喜んだ。会見では江上が「1回目、2回目参加させていただいて、その後妊活や、妊娠、出産を経て、ネタを作れなかった時期が長かったんです。くさりそうだった時期もあったんですけど、『THE W』で輝いている後輩を見てやっぱりもう一回やりたいと思った」と、同大会に再挑戦した胸の内を告白。
そして近藤が「この年になってできるお笑いってあると思っていて。40代のお笑いを今やっているので、それをたくさんの人に見ていただきたい」と熱い思いを伝えると、江上も「環境も変わりましたし、家庭ができて子どもができて、ネタに対して感じる気持ちがすごく変わった。今のお笑いが一番面白いという思いがあるので、その気持ちをぶつけるしかない」と意気込んだ。
2017年にスタートした同大会は「WOMAN（女性）」と「WARAI（笑い）」の頭文字“W”を取って命名。女性という参加条件を満たせば、プロアマ、芸歴、人数、年齢を問わず、自由度の高い“女芸人の祭典”。漫才、コント、一人芝居、モノマネ、パフォーマンスなどジャンルは何でもアリの異種格闘技戦を展開する。今年は過去最多となる1044組がエントリー。し烈な戦いを勝ち上がってきた、8組のファイナリストたちが発表された。
なおファイナリストは、ニッチェのほか、紺野ぶるま（2年連続5度目）、もめんと（初進出）、電気ジュース（初進出）、エルフ（4年連続4度目）、とんでもあや（初進出）、ヤメピ（初進出）、パンツ万博（初進出）。5組が決勝初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。
【集合ショット】期待大！『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリストたち
名前が呼び上げられると、2人は立ち上がり、感極まった様子になり、涙ぐみながら喜んだ。会見では江上が「1回目、2回目参加させていただいて、その後妊活や、妊娠、出産を経て、ネタを作れなかった時期が長かったんです。くさりそうだった時期もあったんですけど、『THE W』で輝いている後輩を見てやっぱりもう一回やりたいと思った」と、同大会に再挑戦した胸の内を告白。
2017年にスタートした同大会は「WOMAN（女性）」と「WARAI（笑い）」の頭文字“W”を取って命名。女性という参加条件を満たせば、プロアマ、芸歴、人数、年齢を問わず、自由度の高い“女芸人の祭典”。漫才、コント、一人芝居、モノマネ、パフォーマンスなどジャンルは何でもアリの異種格闘技戦を展開する。今年は過去最多となる1044組がエントリー。し烈な戦いを勝ち上がってきた、8組のファイナリストたちが発表された。
なおファイナリストは、ニッチェのほか、紺野ぶるま（2年連続5度目）、もめんと（初進出）、電気ジュース（初進出）、エルフ（4年連続4度目）、とんでもあや（初進出）、ヤメピ（初進出）、パンツ万博（初進出）。5組が決勝初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。