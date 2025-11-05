警察官かたる「サギ電話」被害相次ぐ　テレビ電話にすると警察官の格好をした犯人が…番組ディレクターにも詐欺電話

被害が相次いでいる警察官をかたるサギ電話。

その被害額は、2025年9月には130億円を超える深刻な事態に陥っている。

ついに番組スタッフの元にも詐欺電話がかかってきた！

“劇場型”と呼ばれる手口の“サギ電話

突然かかってきた1本の電話。

電子音声：

こちらはNTTです。お客様が現在ご利用中の全ての通信サービスを2時間以内に停止させていただきます。

男：

こちらの番号から、不特定多数の方に“大量の迷惑メール”が送られております。

不安を煽る内容を伝えると、警察に相談するよう誘導し、そのまま電話を転送。

別の男：

こちら大阪府警緊急通報ダイヤルです。どうされましたか？

これは、“劇場型”と呼ばれる手口の“サギ電話で、NTTは関与を否定している。

そんな中、ついに番組スタッフの元にも…。

番組ディレクター：

確認ですけど、詐欺とかではないんですよね、この電話は？

いま、被害が相次いでいる警察官をかたるサギ電話。

その被害額は、2024年1月は約23億だったが、2025年9月には130億円を超える深刻な事態に陥っている。

実際に、秋田県に住む70代の男性は、警察官を名乗る男から「金を取りに行く」と言われ、玄関先に現金823万円を置き、回収された後に連絡が取れなくなる被害に。

そんな中、イット！のスッタフのもとに突如かかってきたのは、クレジットカード会社のスタッフを名乗る男からの電話。

クレジットカード会社スタッフを名乗る男：

クレジットカードで不正利用検知システムに該当され、高額なギフトカードがいくつも確認取れておりまして。

10月1日水曜日楽天ギフトカードの購入が5万円分と、1週間後の水曜日にGoogle Playカードの購入が10万円分。

番組ディレクター：

私自身は購入してないと思うので、思い当たらないですね。

スタッフはギフトカードの購入だけでなく、悪用されたクレジットカード自体に心当たりがなかった。すると…

クレジットカード会社スタッフを名乗る男：

みずほVISAクレジットカードと表示確認が取れております。

聞き慣れない「みずほVISAカード」に、スタッフが契約を否定。

クレジットカード会社スタッフを名乗る男：

本人になりすましての第三者による不正契約といったことが考えられまして。福島県福島市の店舗でのご契約ということなんですけれども。

番組ディレクター：

福島に今日行かなければいけないんですか？

カードを契約した福島県の警察署に出向くよう指示されたが、難しいと伝えると…このまま福島県警に電話を転送すると言う。

すると…

（プルルルルル）

福島県警察本部・三田幹也を名乗る男：

はいこちら福島県警察です。どうされましたか？福島県警察本部の三田幹也と申します。

福島県警察本部の三田幹也を名乗る男は、そのまま録音での「事情聴取」を提案し…。

福島県警察本部・三田幹也を名乗る男：

同居人の方が帰ってくる時間はありますか？来客予定とかはありませんか？

“絶対に1人で通話してほしい”と、来客の予定などを執拗に確認してきたのだ。

さらに…。

福島県警察本部・三田幹也を名乗る男：

こちらも不安なまま個人情報を聞くこともないので、まず福島県警察本部って調べてもらって、電話番号が書いてあると思うんですよ。

番組ディレクター：

はい、書いてあります。

福島県警察本部・三田幹也を名乗る男：

第三者からの盗聴防止のため【＋1855】になります。

福島県警の代表番号を確認する時間を作ると、録音用に改めてかかってきた番号は、たしかに県警の番号の先頭に「1855」がついたものだった。

この「プラス1855」は北米などからの国際電話で、詐欺に用いられている。

その後、三田を名乗る男は、テレビ電話に切り替えてマイナンバーカードを見せるよう要求。

番組ディレクター：

確認ですけど、詐欺とかではないんですよね、この電話は？

福島県警察本部・三田幹也を名乗る男：

私が「詐欺じゃないですよ」って言って簡単に信じられますか？今それくらい不安だと思うんですよ。詐欺師は「詐欺師じゃないですよ」と言うので…。

三田を名乗る男は詐欺を否定。

しかし、スタッフが福島県警に「三田幹也」について確認すると、実在しておらず。

福島県警 生活安全企画課・菅野警部補：

全国の警察署で三田と名乗る詐欺電話は確認されております。これまでの事例からですと、テレビ電話つないでいたら、警察官の格好をした犯人から警察手帳を見せられ、信用を得た後で「犯人として浮上している」と話され、預金の捜査などを口実にお金を指定口座に振り込むよう要求されていたと思われます。

みずほ銀行は「みずほVISAカード」の存在自体を否定し。注意喚起。

このような手法について…

フジテレビ ・平松秀敏解説委員長：

ビデオ通話で取り調べをすることは、まずあり得えない。身分証明書を提示させることも全くありません。（取り調べは）軽々しいものではないので絶対信用しないで欲しい。

NTTは特殊詐欺対策として、「通話録音機能付き端末」を推奨。

電話口の相手に「防犯対策のため録音している」と伝えることで詐欺行為を抑止するとともに、音声を解析し、詐欺が疑われる場合には、親族などに注意喚起が行われる。

巧妙化し、拡大する特殊詐欺。家族などと情報を共有しながら、対策することが重要だ。

（「イット！」11月5日放送より）