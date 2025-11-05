話題の自販機「フィルラボ」「MyCaseLabo」、ジョーシン西宮ガーデンズ店に上陸！
iPhoneの画面保護フィルムの貼り付けがわずか2分で完了する、と話題の全自動保護フィルム貼り付け機「フィルラボ」と、オリジナルのiPhoneケースがわずか3分で作れる自動販売機「MyCaseLabo」が、ジョーシン西宮ガーデンズ店（兵庫県西宮市）に設置されました。場所は、店内メイン通路 携帯受付カウンター横です。
XなどSNSで話題の「フィルラボ」と「MyCaseLabo」が、ジョーシン西宮ガーデンズ店に上陸！
フィルラボは、わずか2分ほどで気泡を残さず、ズレて失敗する心配もなく、ガラスフィルムをきれいに貼り付けてくれる自動販売機。液晶パネルのクリーニングも同時に実施します。ジョーシン西宮ガーデンズ店のフィルラボは、iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxにも対応しています。
フィルラボは、iPhoneの画面保護フィルムの貼り付けがわずか2分でできる
MyCaseLaboは、お気に入りの写真をプリントしたオリジナルiPhoneケースを作れる自動販売機。こちらも作業時間は3分ほどと、お買い物の合間にサクッと作れます。
MyCaseLaboは、オリジナルiPhoneケースがわずか3分でできる
