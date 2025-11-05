ついに婚約者と「自称・妻」が直接対決!? 優柔不断な元カレが招いた衝撃の事態とは【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.12】
前の話を読む。別れ話をしたいミチオに対し、ドアを開けられて喜ぶサトコは「妹にしか見えない」と言われても諦めなかった。婚約者のミサがいようと、妻は自分である、という自負があるようで、そのままミチオのマンションに居座る。
■この状況をどう解決する？
■婚約者の反応は？
■婚約者の追及にタジタジ
■直接会って話をつける！
サトコは結局、そのままミチオのマンションに居座ってしまいました。
「警察を呼ぶのはかわいそう」…ここで情けをかけるミチオ。
出社して婚約者に声をかけられますが、力なく「話があるから、あとで時間をくれ」としか言えません。
ミチオの話を聞いた婚約者は、悪化した事態に怒り心頭。
「離婚するから待っていて」というミチオの言葉に、さらにヒートアップしました。
離婚じゃなくて婚姻無効にしてと話すも、言いよどむミチオに業を煮やしたミサは、サトコと直接会って話すことを決めました。
婚約者と「自称・妻」の直接対決です！
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)