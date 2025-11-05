※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

鬼ツカ課長という頼もしい味方を得て、妻は夫の裏切りの証拠探しに乗り出す。相手は信頼していた助産師・佐野みく。絶対に許せないけれど…夫は常に注意深くアリバイ工作をしている。尻尾を掴むのは難しそう…？



SNS発見！残念！ 鍵アカだった…そのくらい、ものともしないわ…最強の味方・鬼ツカ課長はあっという間にみくのSNSを発見。優秀過ぎる…！しかし、残念ながらアカウントには鍵がかかっていました。ここに証拠があったとしてもこれでは手も足も出ない…と落胆しかけていたら…!? 課長は不敵に笑います。「愚かね。鍵をつけても暴く方法はある」まいど言い回しがかっこよすぎます、課長。(ぽん子)