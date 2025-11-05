Snow Man「今年を表す漢字」発表 話題曲「カリスマックス」＆新曲「TRUE LOVE」のライブも
【モデルプレス＝2025/11/05】Snow Manが、11月8日放送の日本テレビ系「with MUSIC」 （毎週土曜よる10時〜放送）に出演。2025年を表す漢字を1人ずつ発表する。
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
8日の放送には、2025年にデビュー5周年を迎えたSnow Manが登場。どこよりも早く「今年を表す漢字」を発表する。「飛」「辛」「脱」「夢」「感」「初」「朝」「声」「泰」。果たしてどのメンバーがどの漢字を挙げたのか。メンバー・ラウールのヨーロッパでのモデル活動や、向井康二が語る海外ドラマの撮影秘話とは。さらに、豪華2曲ライブを披露。8月にリリースした話題曲「カリスマックス」と新曲「TRUE LOVE」を披露する。
また、BE:FIRSTの出演も決定。The Jackson 5の名曲「I Want You Back」のリメークカバーを披露する。オーディション番組に出演し、一躍話題となった本多大夢と浜川路己の2人から成るアイドルデュオ・ROIROMのテレビ初歌唱も決定。プレデビュー曲「Dear DIVA」をパフォーマンスする。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Snow Man「今年の漢字」発表
◆BE:FIRST＆ROIROMも登場
