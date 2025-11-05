テレ東・中根舞美アナ「すっごい子供な自分をどうにかして直したい」
テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、11月4日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。自分の嫌なところについて話し、「すっごい子供な自分をどうにかして直したい」と語った。
テレビ東京の中根舞美アナが恒例のオープニングトークとして、「自分の嫌なところがあって相談したいんですけどいいですか？」と切り出す。
伊集院光は「我々は非の打ち所のないアナウンサーだと思っている」とイジリ気味のフォローをすると、中根アナは「嘘つけ！」とツッコミを入れ、そして「仕事以外でハマっていることややりたいことがあると完成させるまで止められない。今、編み物にハマっていて、ずっとやっちゃう。昨日も休みで8時間くらいずっと同じ場所に座って朝4時までやっていて。朝4時になって1個完成してお風呂入って寝る。このすっごい子供な自分をどうにかして直したいんですよね」と相談した。
伊集院も自分も同じタイプだと共感すると、佐久間宣行氏は「でも、集中力があるわけでしょ？」と2人をフォロー。伊集院が佐久間氏に「なんかすごいね、良い言い方にする。それは欠点じゃないですよ、って」とフォローの上手さを褒めると、佐久間氏はプロデューサーという職業上、タレントの良さを見つける、前向きにさせる仕事であると説明。伊集院が「なんか1人だけオープニングからかっこいい大人」と佐久間氏をイジると、中根アナは「そう！（カメラが）回る前も『中根、髪変わったね』って。しかもさりげなく」と佐久間氏を褒めた。
