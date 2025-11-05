今週は日テレ系『カラダWEEK』。



今年のテーマは--「夢中でカラダを幸せに」。ニュースでも今日から3回にわたって皆さんが健康になれるきっかけをお伝えします。



夢中になるものは人それぞれですが、きょうは、年齢を重ねてもなお、仕事を続ける信州のシニア世代、その"夢中"を取材しました。



背筋を伸ばして、フライドポテトを揚げているのは、佐久市の石川栄吉さん、83歳。





68歳からパートとしてマクドナルドで働き始め、キャリアは15年。現在、県内で働くスタッフの中では、最高齢です。1日平均4～5時間、週5日の勤務。店内の清掃や洗い物、忙しい時間帯には調理もこなす、まさに"オールマイティー"な存在です。この日も、年下のスタッフとコミュニケーションを取りながら、仕事を進めます。孫ほど年が離れたアルバイトの高校生だってここでは仕事仲間です。石川栄吉さん「高校生の子たちが『石川さー ん』って声をかけてくれること ですね。頼りにされているのど うかはわかんないですけど、声 をかけてもらえるんですよね。それと僕の年齢で高校生と会話 することなんてないですよね、それも楽しい仕事かな。」Q高校生とはどんな会話を石川栄吉さん「女の子から恋愛の相談があり ますね！」かつて印刷業界で40年以上勤め上げた石川さん。退職後も、カラダが元気で時間もあったことから、68歳のとき、ハローワークへ。年齢制限のないマクドナルドで働き始めました。80歳を超えてもなお"夢中"になって働く石川さん。マクドナルド佐久インター店 川下元紀店長「石川さんより若い60代、70代 の人も働いているんですけど、その人たちにとっても刺激になるというか石川さんがあの年齢（83歳）でやられているので、"まだまだ老け込むのは早いよ”という話はよくしています」石川栄吉さん「ここの店長は、『俺が絶対に定年退職するまで 頑張ってくれ』って言われてい るんですよね。ちょっと待って 下さいって話になってるんですね。 ここで必要とされるまでは頑張 りたいと思いますよね」心理学的にも『夢中』になるこ とは、幸福感を得るといいます。心理学が専門 法政大学国際文化学部 浅川希洋志教授（松本市出身）「（人間という種は）いろんな困難に直面した時に、 自分たちのもてる力をいっぱい いっぱいに使って、それを克服するときに、ある種のポジ ティブな感覚を得られるように 生物学的にプログラムされているんではないかなということ。それを私たちは楽しさや幸福感（ジャンプ）、充実感という言葉がでてきたりしますね」内閣府の調査では、収入のある仕事をしている60歳以上のうちおよそ4割が「働けるうちはいつまでも働きたい」と答え、高い就業意欲を持っています。特に、健康寿命が日本一の長野県は、65歳以上の就業率が全国1位。（国勢調査より）働くシニア世代が多いのが、信州です。『こんにちは、よろしくお願いいます』こちらは、松本市のIT企業「マイネットシステム」。この会社では、2年前に60歳定年を廃止。現在、社員86人のうち60歳以上が8人、最高齢は77歳です。マイネットシステム小林利清社長「昔はIT業界35歳定年制とかって言われて、35歳過ぎるとプログラム作れないんじゃないかという話もあったんですね。ただ、我々の仕事は、お客様の話を聞いて、聞く力、理解して提案をする力が必要になってくるので決して若い人だけができることじゃない 逆に経験がないとできない仕事だと私は思っています」IT業界では珍しいという定年制度の廃止によって長期的なキャリア形成を描ける環境を整備。その取り組みは、今年度、厚生労働省などが行うコンテストでも評価されました。以前は、別のIT企業で働いていた田代さんも、64歳の今年、正社員として採用されました。マイネットシステム田代史彦さん「自分の満足度というか、社会に対して貢献できているといところが一番がうれしいところです。働いていれば、外の世界とつながりができますので、その中で責任感も生まれて、満足感につながってくる」Qいくつまで働きたい？マイネットシステム田代史彦さん「欲を言えば体力と知力がもつところまで、できるだけ長くいきたいなと考えています」"夢中でカラダを幸せに"。シニア世代の働く姿が、地域に元気と希望を届けています。