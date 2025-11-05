ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（10/25 - 10/31）

予想 N/A 前回 7.1%（前週比)



22:15

米ADP雇用者数（10月）

予想 3.8万人 前回 -3.2万人（前月比)



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）

予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)

予想 54.8 前回 54.8（コンポジットPMI・確報値)



6日

0:00

I米SM非製造業景気指数（10月）

予想 50.8 前回 50.0



コッハー・オーストリア中銀総裁、グローバル経済会議出席



0:30

米週間石油在庫統計



1:15

ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演



1:30

テュディン・スイス中銀理事、講演



4:10

ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席



6:30

ブラジル中銀政策金利（11月）

予想 15.0% 前回 15.0%



発表時刻未定

ポーランド中銀政策金利（11月）

予想 4.25% 前回 4.5%





米最高裁判所、トランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論

米政府機関閉鎖、史上最長に



米主要企業決算

マクドナルド、ドアダッシュ、ロビンフッドマーケッツ、クアルコム





※予定は変更されることがあります。

外部サイト