ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（10/25 - 10/31）
予想 N/A 前回 7.1%（前週比)
22:15
米ADP雇用者数（10月）
予想 3.8万人 前回 -3.2万人（前月比)
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）
予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)
予想 54.8 前回 54.8（コンポジットPMI・確報値)
6日
0:00
I米SM非製造業景気指数（10月）
予想 50.8 前回 50.0
コッハー・オーストリア中銀総裁、グローバル経済会議出席
0:30
米週間石油在庫統計
1:15
ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
1:30
テュディン・スイス中銀理事、講演
4:10
ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
6:30
ブラジル中銀政策金利（11月）
予想 15.0% 前回 15.0%
発表時刻未定
ポーランド中銀政策金利（11月）
予想 4.25% 前回 4.5%
米最高裁判所、トランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論
米政府機関閉鎖、史上最長に
米主要企業決算
マクドナルド、ドアダッシュ、ロビンフッドマーケッツ、クアルコム
※予定は変更されることがあります。
米MBA住宅ローン申請指数（10/25 - 10/31）
予想 N/A 前回 7.1%（前週比)
22:15
米ADP雇用者数（10月）
予想 3.8万人 前回 -3.2万人（前月比)
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）
予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)
予想 54.8 前回 54.8（コンポジットPMI・確報値)
6日
0:00
I米SM非製造業景気指数（10月）
予想 50.8 前回 50.0
コッハー・オーストリア中銀総裁、グローバル経済会議出席
0:30
米週間石油在庫統計
1:15
ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
1:30
テュディン・スイス中銀理事、講演
4:10
ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
6:30
ブラジル中銀政策金利（11月）
予想 15.0% 前回 15.0%
発表時刻未定
ポーランド中銀政策金利（11月）
予想 4.25% 前回 4.5%
米最高裁判所、トランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論
米政府機関閉鎖、史上最長に
米主要企業決算
マクドナルド、ドアダッシュ、ロビンフッドマーケッツ、クアルコム
※予定は変更されることがあります。