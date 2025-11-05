21:00
米MBA住宅ローン申請指数（10/25 - 10/31）
予想　N/A　前回　7.1%（前週比)

22:15
米ADP雇用者数（10月）
予想　3.8万人　前回　-3.2万人（前月比)

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）
予想　55.2　前回　55.2（非製造業PMI・確報値)
予想　54.8　前回　54.8（コンポジットPMI・確報値)

6日
0:00
I米SM非製造業景気指数（10月）
予想　50.8　前回　50.0

コッハー・オーストリア中銀総裁、グローバル経済会議出席

0:30　
米週間石油在庫統計

1:15　
ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演

1:30　
テュディン・スイス中銀理事、講演

4:10　
ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席

6:30
ブラジル中銀政策金利（11月）
予想　15.0%　前回　15.0%

発表時刻未定
ポーランド中銀政策金利（11月）
予想　4.25%　前回　4.5%


米最高裁判所、トランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論
米政府機関閉鎖、史上最長に

米主要企業決算
マクドナルド、ドアダッシュ、ロビンフッドマーケッツ、クアルコム


※予定は変更されることがあります。