INIグループ初のウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」のハイライトメドレー公開

INIが、11月19日にリリースするニューシングル「THE WINTER MAGIC」のハイライトメドレーをYouTubeで公開した。

■幻想的でキュートなホリデーシーズンの映像を使用

「THE WINTER MAGIC」は、グループ初のウィンターシングル。ハイライトメドレーでは、ニューシングルの世界観を表現した、幻想的でキュートなホリデーシーズンの映像とともに、「THE WINTER MAGIC」に収録されている新曲5曲の一部をメドレーで聴くことができる。

タイトル曲の「Present」は、池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）と西洸人が作

詞を手掛けており、 大切な人に向けて普段なかなかストレートに言えない気持ちを、等身大の表現で打ち明けている歌詞が印象的。聴くすべての人にとって、 この曲が“プレゼント”のような存在になることを願うINIの心を込めた、冬ならではの暖かさや温もりを存分に感じられる楽曲になっている。

「U MINE」は、相手に対する愛を世の中に叫ぶように表現するメロディが印象的なポップダンス曲で、許豊凡が作詞に参加し、歌詞には「冬」を描写する視覚的な表現と躍動感あふれる擬声語を活用して冬と愛を繊細に描き出している。

「WISH」 は尾崎匠海が作詞に参加したアコースティックR＆B曲で、 「皆が幸せになることを願う11個の願い」を表現した温かな歌詞が特徴の一曲。

そして、「True Love」は、木村柾哉が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、青春を味わう楽しさやうれしさ、ドキドキ感を瑞々しくもハイテンションなムードで表現した青春ポップロックソング。

「君がいたから」は、10月31日公開された、INI初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の主題歌として書き下ろされたバラードソング。メンバー6名で作詞を手掛け、歌詞にはこれまでのグループヒストリーが垣間見え、 重なり合う歌声がメンバー同士、そしてMINI（INIファンの呼称）との確かな未来を確かめ合うような、温かなバラードソングに仕上がっている。

なお、11月7日18時にはタイトル曲「Present」のMVティザー、11月11日18時にはMV本編が公開。また、11月8日にはフジテレビ『MUSIC FAIR』、NHK総合『Venue101 101回目大感謝SP』に出演する。

