元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「イケメン」の定義について語る一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「イケメンの裏の顔を見たことがありますか？」に関連して、共演の松田ゆう姫、小原ブラスと何をもってイケメンとするかの議論になると「個人的な体感としては、イケメンほど裏と表って、あんまりない。表のままみたいな。意外性がないと言ったら難しいんですけど、表のいい人は裏もいいみたいな」と口にした中丸。

松田に「自分のこと言ってる？」と聞かれると「これっぽっちも思ってないですよ」と苦笑したところでＭＣの大島由香里アナウンサーに「イケメンの中丸さんも裏の顔が肉食系男子だったということでいいですか？」と思い切り昨年の不倫騒動をイジられた。

「なんの話をしてるんですか？」と聞き返したところで、小原が「中丸くんを見て！ 普通に顔に肉食出てるよ」と指摘。この言葉に中丸は「フォローしてくれるんだと思ったら…。びっくりしちゃった」と、こぼしていた。