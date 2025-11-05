第７１回平和賞・Ｓ２は５日、船橋競馬場で２歳馬９頭が１６００メートルを争った。先手を奪ったスマトラフレイバー（野畑凌）が、モエレサワンミヤギの強襲を首差しのいで優勝。重賞初制覇を飾り、全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日、川崎）への優先出走権を獲得した。

果敢にハナを奪ったスマトラフレイバーが後続の追撃をしのぎ、重賞タイトルをつかんだ。抜群のスタートから迷わず主導権を握ると、後続のプレッシャーにも動じずマイペースの逃げに持ち込む。直線で外から迫ったロードレイジングを振り切り、ゴール前で猛追したモエレサワンミヤギを首差しのいでゴール。デビューから手綱を執る野畑凌は「道中は自分のペースに持ち込めて、直線もしっかり頑張ってくれました。前回（鎌倉記念６着）はうまくいかなかったけど、しっかり勝つことができてうれしいです」と根性の走りをたたえた。

初の１６００メートルを克服しての重賞制覇に稲益貴師は「同じオーナーのバハマフレイバーで一昨年２番人気ながらしんがりになり、悔しい思いをしたので勝てて良かった」と笑顔の目に涙が浮かんだ。今後は馬の状態を見たうえで「強い相手と戦いたい」と権利を獲得した全日本２歳優駿を視野に入れる。

◇スマトラフレイバー 父モズアスコット、母トライポ（父グレンイーグルス）。船橋・稲益貴弘厩舎所属の牡２歳。北海道浦河町・谷川牧場の生産。通算５戦４勝。総獲得賞金は２９１０万円。重賞初制覇。馬主は尾田信夫氏。