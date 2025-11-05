残業代が減り、「慣れない副業」の影響も指摘

高市首相は５日の衆参両院での代表質問で、労働時間規制の緩和について「働き方の実態とニーズを踏まえて検討を深めていくべきだ」と述べ、実現に意欲を示した。

防衛装備品の輸出を「救難」「輸送」など５類型に限定した防衛装備移転３原則の運用指針を巡っては、「見直しを早期に実現すべく検討を進める」と強調した。

首相は「人手不足で、仕事があるのに受注できないという意見もある」として労働時間規制を再検討する意義を説明した。残業代の減少により、労働者が慣れない副業をして健康を害する可能性もあると指摘した。長時間労働につながるとの懸念に対しては「心身の健康維持と従業者の選択が前提だ」と語った。

政治資金収支報告書に不記載があった佐藤啓参院議員の官房副長官への起用に野党が反発する中、首相は「国会運営に混乱を来し、おわび申し上げる」と陳謝した上で、続投させることに理解を求めた。国民民主、公明両党が求める企業・団体献金の受け皿規制には慎重な考えを重ねて示した。

議員定数削減の是非を争点とした衆院解散に踏み切る可能性について、「政策を実行して前に進めることが重要で、今は解散を考える余裕がない」と語った。

国民民主の玉木代表が、子育て支援や防衛費の財源として「教育国債」「防衛国債」の創設を提案したのに対し、首相は「リスクを最小化し、未来を創造するための投資に係る新しい財源調達のあり方については前向きに検討している」と述べた。代表質問は６日も参院で行われる。