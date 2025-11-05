日本維新の会の藤田共同代表に対し、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」は「公金還流」の疑惑があると報じていたが、5日、共産党の田村智子委員長は藤田共同代表の反論を批判した。

【映像】共産・田村氏“反論返し”の瞬間（実際の様子）

自身の公設秘書が代表を務める会社にビラの印刷などの名目で2017年から去年までに約2000万円を支出し、その大半が政党交付金などの公金からだと報じていた「しんぶん赤旗」の記事に対し、藤田共同代表は4日に「どこを切り取っても適法」と反論していた。

田村委員長は藤田共同代表の反論に対して「完全なる開き直りと脅しつける態度があまりに露骨だったと思う。『しんぶん赤旗』が指摘したのは公設第一秘書への公金の還流という問題だったが、お金の流れを一切お答えになっていない。藤田共同代表は会見で『どこを切り取っても適法だ』と言っているが、最新号の『しんぶん赤旗』では“違法”があると指摘する記事を出している。そうするとあの会見は信憑性があるのかと問われる」と述べた。

さらに田村委員長は「公設第一秘書の自宅兼会社のマンションにあたかも赤旗の記者がピンポンピンポンと突撃したかのような発言をされたが、そのようなことは一切ない。記者は議員会館の中で取材をした。これもウソだ。政権与党の共同代表が自らが関わる公金還流という疑惑の報道に対して会見の中で平気でウソをのべるのは許されるのか？ なぜ記者の名刺をSNSで晒したのか？ 完全な開き直りだが、脅しでしょう？ 『不都合なことを取材したらこういう目に遭うよ』という脅しだ。あんなことを政権与党の代表がやるのか？ とんでもないことだということが理解できないのか？ 非常に危険なことだと指摘したい」と訴えた。

（ABEMA NEWS）