切符やICカードを必要とせず顔認証で新幹線の改札を通る「ウォークスルー改札」。11月6日から始まる実証実験を前に、実際の改札機が公開されました。“顔パス”の改札とはどのようなものなのでしょうか。



5日、JR長岡駅に設置された近未来的なデザインのゲート。JR東日本が導入を目指す「ウォークスルー改札」です。





「ウォークスルー改札」は切符やICカードを使わずとも顔認証の機能を使って新幹線の改札を通ることができるもので、6日から新潟駅と長岡駅で実証実験が始まります。長岡駅に設置されたのはトンネル型の改札機。4台のカメラで利用者の顔の情報を抽出し顔認証を行っています。利用するには事前登録が必要で、登録者以外が通過しようとすると…「戻ってください！」警告の音声とともに赤いランプが点滅しました。コンセプトは「改札はタッチするという当たり前を超える」。荷物を持ち両手がふさがっている状態でもスムーズに入場することができます。〈利用者〉「荷物が多いとタッチするにも大変だったり、かばんの中にしまい忘れたり、どこいったかとかあるので、ああいうものがあると便利になるかなと思います」〈利用者〉「いいと思います。iPhoneとかもフェイスIDで入れるので同様の感覚でいけると楽だと思います」一方、新潟駅に設置された改札は長岡駅に比べシンプルなデザインですが、機能は同じだということです。JR東日本によりますと、今回の実証実験には約500人のモニターが参加しマスクや眼鏡を着用した場合など顔認証の精度を検証するとしています。〈JR東日本 技術計画ユニット 恩田義行ユニットリーダー〉「顔認証改札は大きな荷物をお持ちのお客様や普段切符を使い慣れないお客様に非常に有効な手段新幹線は非常に優位性が高いと思っているのでより早く実装できるように様々な検証を重ねていきたい」この実証実験は来年3月まで行われ、JR東日本は10年後までに実用化を目指したいということです。