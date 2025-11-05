Snow Man『with MUSIC』で今年を表す漢字をそれぞれ発表！BE:FIRST、ROIROMの出演も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月8日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Snow Man「カリスマックス」TRUE LOVE」

BE:FIRST「I Want You Back」

ROIROM「Dear DIVA」

※アーティスト名五十音順

■メンバーが挙げた漢字はは「飛」「辛」「脱」「夢」「感」「初」「朝」「声」「泰」

Snow Manがどこよりも早く、今年を表す漢字をそれぞれ発表。メンバーが挙げたのは「飛」「辛」「脱」「夢」「感」「初」「朝」「声」「泰」。はたしてどのメンバーがどの漢字を挙げたのか？ ラウールが語るヨーロッパでのモデル活動、向井が語る海外ドラマの撮影秘話も必見だ。

さらに豪華2曲ライブを披露。8月にリリースし、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」で首位を獲得した話題曲「カリスマックス」と新曲「TRUE LOVE」を披露する。

そして、歌唱ゲストにBE:FIRSTとテレビ初歌唱となるROIROMが決定。

BE:FIRSTはThe Jackson 5の名曲「I Want You Back」のリメークカバーをパフォーマンス。ROIROMは、プレデビュー曲「Dear DIVA」を届ける。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

11/08（土） 22:00～22:54 日本テレビ系全国ネット

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

■関連リンク

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/