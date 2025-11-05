CVLTE（カルト）ニューアルバム『PHOBIA SYNDROME』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

オルタナティブバンド・CVLTE（カルト）が、3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』を12月3日に配信リリースすることが決定した。

■アルバムアートワークとティザー映像も公開！

リリース発表に合わせて、アルバムのアートワークとティザー映像が公開。アルバムのアートワークは、イラストレーターのANZUが手掛けた。

Apple Music、Spotifyでは、アルバムのPre-Add / Pre-Saveもスタート。Pre-Add / Pre-Saveをすると、特典として『CVLTE ONE MAN TOUR 2025 “PHOBIA SYNDROME”』Square Flyerがプレゼントされる。

さらに、『CVLTE ONE MAN TOUR 2025 “PHOBIA SYNDROME”』のライブ会場で、Pre-Add / Pre-Save特典画像を提示すると、限定ステッカーがもらえるプレゼントキャンペーンも実施中。配布の詳細は後日発表予定だ。

アルバムにも収録予定の新曲「shinjuku syndrome.」を配信リリースしたばかりのCVLTEは、1年ぶりとなる3大都市を巡るワンマンツアー『PHOBIA SYNDROME』を11月14日の大阪公演から開催。11月22日の東京公演はソールドアウトで、大阪・名古屋公演のチケットは絶賛発売中となっている。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「shinjuku syndrome.」

2025.12.03 ON SALE

DIGITAL ALBUM『PHOBIA SYNDROME』

