Photo: 田中宏和

トンネルに入ったらサングラスを外して、出たらまたかけて...

眩しさをやわらげてくれるサングラスですが、暗いところと明るいところを行き来するような状況では、逆に使い勝手が悪くなってしまいます。

瞬間調光スポーツサングラス「AF-801PMM-C1」は、光の変化に合わせて瞬間的に自動調光してくれるアイウェア。かけたままで、常にクリアな視界を手に入れることができるアイテムです。

充電不要でカチッと動作

GIF: 田中宏和

上のGIF動画は、カメラ側が自動的に明るさ調整しているので少し分かりにくいのですが、動かし始めて約2秒後、空の明るさを検知してレンズが調光されている様子です。

実際には、かすかにカチッという音が鳴って切り替わったのを示しつつ、明るさを抑えて動作をハッキリと視認できます。

運転中も、トレッキング中も、ゴルフや釣りをしている時も、光センサーが一瞬でレンズ濃度を調節。眩しさも暗さも効果的に抑えてくれるので、陽射しが強い日がツラいという人もグッとラクになると思います。

Photo: 田中宏和

ちょうど鼻骨部分に光センサーソーラーパネルを搭載。充電不要で動作するので、面倒な電源管理をする必要はありません。

テクノロジーでもっと快適に

Photo: 田中宏和

レンズに搭載された液晶調光フィルムが「レッドミラー」なら8〜30%、「ブルーミラー」なら8〜22%の範囲でレンズ濃度を自動調節。

「レッドミラー」はゴルフなどコントラストを重視したい時に、「ブルーミラー」は運転や釣りなど自然な視界を求める時に、ちょうどいい視界を提供できるセッティングとなっています。

また、水面や路面の乱反射をカットする偏光度99%の偏光機能も搭載されているので、光によるストレスを大幅に軽減。紫外線は99.9%以上、ブルーライトは約76%をカットと、目の健康を維持するのに役立てることもできるでしょう。

日本人のために設計された、快適なかけ心地

Photo: 田中宏和

4,000名以上の日本人の頭部データをもとに開発されたという「AF-801PMM-C1」は、日本人の顔にフィットしやすいところも見逃せないポイント。

さらに、光センサー内蔵にもかかわらず軽く作られているので、長時間かけていても疲れにくい。アウトドアシーンをずっと快適に過ごせる必須アイテムとして、ぜひ手にとって欲しい仕上がりになっています。

Photo: 田中宏和

センサーが内蔵された精密機器なので、あまり乱雑に扱わないように注意が必要ですが、それだけの価値があるプロダクトだと思います。

現在、下記のリンク先で数量限定の割引販売を実施中になっていますので、お早めのチェックをお忘れなく。

「レッドミラー」でクールな視界を手に入れるか、「ブルーミラー」で落ち着いた視界を手に入れるか、あるいは2本とも入手するか、ぜひ有意義な選択を！

Photo: 田中宏和

