2025年11月1日（土）から12月7日（日）まで、『道の駅ガーデンスパ十勝川温泉』にて、『琥珀ナイトアンドマルシェ2025』が開催中です。

画像：有限会社ベルベッタ・デザイン

十勝川温泉は日本でも珍しい琥珀色の“モールの湯”として知られています。“モール”とは、亜炭などをさすドイツ語に由来しており、太古の時代に十勝川河畔に自生していた植物が長い時間をかけて堆積し出来上がった亜炭層を通って湧き出る温泉が“モールの湯”です。十勝川温泉は植物性の有機物を多く含み、一般的な鉱物性温泉に比べて世界でも希少な泉質の温泉資源です。

『琥珀ナイトアンドマルシェ2025』は、豊かな自然、農と食、そして温泉を一度に楽しめる十勝川温泉の魅力を、国内外から訪れる人たちに伝えるためのイベントです。

画像：有限会社ベルベッタ・デザイン

マルシェでは、十勝のお酒・ワインやチーズ・モール温泉パンなどの食品、新鮮な地元野菜の販売などのショップが日替わり・週替わりで登場します。参加する日によって出会える味が変わるため、何度訪れても楽しめるのもポイント！

画像：有限会社ベルベッタ・デザイン

さらに、地元クリエイターによるワークショップや作品の販売、北海道でも有数の農業地帯である十勝の農業の今に触れられるブースも出店しているので、十勝川温泉を中心としたこのエリアを丸ごと味わい、楽しむことができます。

詳細情報

琥珀ナイトアンドマルシェ2025

開催場所：北海道河東郡音更町十勝川温泉北14 道の駅ガーデンスパ十勝川温泉

開催期間：2025年11月1日（土）～12月７日（日）※毎週火曜日休館

営業時間：受付18:00～20:30 会場クローズ21:00

料金：一 般 大人1,500円（中学生以上）、小学生600円、幼児無料

※料金には以下を含みます

大人：本日のお酒またはソフトドリンク１杯とおつまみ

小学生：よつ葉パックドリンク１本

※画像は昨年の出店例です

北海道Likers編集部のひとこと

『道の駅ガーデンスパ十勝川温泉のからまつコリドー』には、イベントを象徴するシンボルツリーがあり、温かみのある琥珀色にきらめいて、訪れる人たちの心をホッとあたためます。今年は、エントランスからからまつコリドーまで光の演出が広がり、館内にはウッド系の癒やしの香りを楽しめるフレグランス演出も新登場！

さらに、出湯の磐座には映像演出が施され、キラキラした水面に光が煌めくような世界観を楽しむこともできますよ◎

琥珀色のシンボルツリーを眺めながらアート・音楽・農・食と温泉を堪能してみてはいかがでしょうか。

