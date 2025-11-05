お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（51）が、1日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。病院へ緊急搬送された出来事を告白した。

「大ピンチ」の話題になった際、八木は「一番キツかったのは昆虫を食べるやつがキツかった」と回想。ある生放送の番組で、罰ゲームが昆虫を食べるというもので、八木は「ゲンゴロウ」を食べることになったという。

食べ慣れないせいもあり「かめなかった」。さらに、水で流し込もうと思ったら「ゲンゴロウの肘が喉に引っかかって」と説明。相方の高橋から「ゲンゴロウの肘ってどこ？」と笑われたが、曲がった足の部分が引っかかり、喉で止まってしまった。

そのため八木は「息が苦しくなって、真っ青になって、番組終わってそのまま救急車」と話すと、さすがに共演者も「え…」と騒然となった。

病院にはマネジャーも番組スタッフも同行してくれなかった。「夜の12時に慶応病院に運ばれて」と心細い中で、医師から問診を受ける。

「ゲンゴロウを飲んでしまいました」とストレートに話すと、医師から「なんでなん？」と不思議がられた。MCの明石家さんまは「一般の人からすると、なんでゲンゴロウを飲んだんやろう？となるよな」と笑うしかなかった。

その後、何とか事なきを得て「（お腹の中に）落ちた瞬間が分かって。息ができるようになった」とウソみたいな話を締めくくっていた。