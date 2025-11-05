【UEFAチャンピオンズリーグ】リヴァプール 1−0 レアル・マドリード（日本時間11月5日／アンフィールド）

【映像】無回転弾丸ミドルvsワンハンド神セーブ

リヴァプールのドミニク・ソボスライが弾丸のような無回転ミドルシュートを放ち、レアル・マドリードのGKティボー・クルトワが左手1本でセーブ。世界最高峰の舞台で繰り広げられた異次元のプレーの連続に、ファンも大興奮している。

日本時間11月5日のUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節で、リヴァプールとレアル・マドリードが対戦。試合は多くのシュートを放ったホームのリヴァプールが61分の先制点を守り切り、1-0で勝利を収めた。白熱した一戦の43分、超人対決が実現する。

リヴァプールが前線へのロングボールを起点に攻め込むと、MFフロリアン・ヴィルツのパスを受けたソボスライがボックス手前から右足を一閃。強烈な無回転ミドルシュートが相手4選手の間を射抜き、ゴールの左下隅一直線に飛んでいく。しかし、レアル・マドリードのクルトワが横っ飛びから右手1本で力強く弾き出した。

解説・坪井慶介氏は「なんという質の高い攻防ですか」と驚き、「（シュートは）枠に行っていましたよね。この位置でソボスライが持つと、射程圏内ですよね」とコメント。さらに、「ソボスライからすると、『これも止めるか』というセーブだったと思いますね」と感嘆しきりだった。

ファンもSNS上で「ソボスライの神シュートにクルトワの神セーブ、熱いぜ」「もうソボスライvsクルトワになってる」「面白すぎる！」「どっちもバケモンすぎる」「見応えありすぎる」と2人の超人対決に大興奮。

「キックの質がエグい」「やばすぎる無回転」と、入ればスーパーゴラッソ級のシュートを称える声はもちろんのこと、この日ビッグセーブ連発の守護神に対しては「クルトワ人間辞めてて笑えない」「本当にえぐい」「やっぱクルトワってちょっとおかしいよな。さっきのソボスライも入るだろ普通」「理不尽セーブ」「ソボスライのゴラッソ級ミドル何回止めんの！？っていうくらいクルトワはパラドン連発してたな笑」「絶対普通入ってるって」「クルトワ、ソボスライの無回転シュートを片手で防ぐのはもう人間やめてるって」「本当に人間卒業してますね」と衝撃の声が多くあがっていた。

質の高いシュートとセービング。世界トップレベルのチームがしのぎを削る、CLらしい見応えのある名勝負だった。

（ABEMA de DAZN／UEFAチャンピオンズリーグ）