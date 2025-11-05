猫ちゃんのおでこをやさしくブラッシングしていた飼い主さん。すると、猫ちゃんは目を細めてうっとりとした表情に。まるで「そこそこ～…たまらん～」と言っているような表情を見せてくれたそうです。その姿が可愛すぎて、飼い主さんも思わず笑顔になってしまったのだとか。投稿はX（旧Twitter）にて、66.4万回以上表示。いいね数は3.7万件を超えました。

【動画：猫のおでこを優しくブラッシングしていると…】

『たまらん～』って顔は、こちらも『たまらん～』

今回、Xに投稿したのは「みとん」さん。登場したのは、猫のとあちゃんです。

この日、飼い主さんはとっておきのブラシでとあちゃんをブラッシングしてあげたそうです。元々とあちゃんはそこまでブラッシングは好きではないそうですが、このブラシの場合は話が別。とっても気持ちよさそうにブラッシングされていたそうです。

ブラシが額をなでるたびに、どんどん緩んでいったとあちゃんの表情。あまりの心地よさに、全身の力が抜けそうなほどリラックスしていたのだとか。何度もブラシを往復させるたびに、「もっと～」と催促しているようにも見えるのがまた可愛い。見ているこっちも「たまらん」という気持ちになりますね。

思わず「たまらん」となったX民、続出

気持ちよさそうにブラッシングされていた、とあちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「お口が開いちゃってる」「あまりにもたまらん顔過ぎて声に出して『ふっふ』と笑ってしまった」「猫ちゃんの「たまらん」表情は最高ですね」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、とあちゃんの「たまらん」という顔を見て同じく「たまらん！」となったようですね。

Xアカウント「みとん」では、猫のとあちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いとあちゃんの投稿はどれもたまりません。

写真・動画提供：Xアカウント「みとん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。