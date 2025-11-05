《新作》考えた人天才ッッ！！【3COINS】ナチュラル感がオシャレな「優秀アイテム」

鍋料理を食べる時や、調理中にも使える「優秀アイテム」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 2WAYで使える便利仕様なうえに、ナチュラル感が映えるおしゃれさもポイント。食卓にそっと温かみを添えてくれそうです。今回は特に鍋の季節で役立ちそうな、新作の竹製お玉置き & 鍋蓋置きをご紹介します。

折りたたんだ状態でも使える！「竹製お玉置き」

木目調が映える竹製のお玉置き。丸みと温かみのある、ナチュラルな雰囲気がおしゃれです。底面には凹みが作られており、立てかけた時にずれ落ちるのを防いでくれそう。お値段は\330（税込）。スタンドは折りたたんだ状態でもお玉を置ける2WAY仕様で、シーンによって使い分けもできる便利さもうかがえます。

凸部分でしっかり支えてくれそうな「竹製鍋蓋置き」

鍋蓋の置き場所に困っている方にはこちら。スタンドの先端にある凸部分がしっかりと蓋を支えて、ズレ落ちるのを防いでくれそうです。公式サイトによると「ツール類の一時置きにもお使いいただけます」と、2WAYでも使える便利仕様。鍋を食べる秋冬のみならず、オールシーズンで使えそうです。木目が模様のように映えるナチュラル感がおしゃれな見た目も魅力的。お値段は\330（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino