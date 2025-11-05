ブラマヨ吉田“粗品とあのの関係”に嫉妬「あのちゃんと番組やってるらしいやんけ」
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品（32歳）が、11月5日に公開されたポッドキャスト番組「あのと粗品の電電電話」（Spotify）に出演。ブラックマヨネーズ・吉田敬が粗品とあのの関係に嫉妬していたと語った。
あのが、先日始まったトーク番組「吉田と粗品と」（読売テレビ・日本テレビ系）を見て、「あれ、めっちゃ面白かった。ああいうの大好き」と霜降り明星・粗品に話すと、粗品は「嬉しいな」と喜ぶ。
粗品によると、ブラックマヨネーズ・吉田敬が「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演したことに「ショックですよ、同じような2人の喋りのやつ、ゲストで出るなんて、ライバルでしょ、とか言ったら『そんなん言ったらお前もあのちゃんとなんか番組やってるらしいやんけ』みたいな。嫉妬してたで」と語る。
あのは「知ってんだ」と驚き、「でも、全然違うからねこれ」と、粗品との共演は2人喋りの番組とは違うタイプだと語った。
