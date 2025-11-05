574万回以上再生され、36万以上の「いいね」を獲得しているのは、めずらしい形の箱にすっぽり入った猫の姿。「長さ、幅共にピッタリ」「猫の液体感かわゆすぎ」「収まりの良さが実に気持ちいい！」と、そのフィット感に心地よさを覚える視聴者からのコメントが多数寄せられています。

【動画：サウンドバーが入っていた細長い箱→猫が歩いてくると…『まさかの光景』】

サウンドバーを購入した飼い主さん

Instagramアカウント「山下唯梨子」さんが投稿したのは、テレビの音質を良くするためのサウンドバーを購入したときの出来事。サウンドバーの形に合わせて、細長い箱に入って届いたとのことです。さっそく飼い主さんは箱から本体を出し、説明書を読み始めたとのこと。

そこへやってきたのは、猫の「ふくちゃん」。薄い茶色に濃い茶色の縞模様が入ったきれいな毛並みのふくちゃんがまっすぐに目がけてきたのは、サウンドバーの空き箱だったといいます。

だいぶ細長いけど…

サウンドバーが入っていたのは、細長い箱。頭が入ったとしてもからだのどこかがつっかえてしまうのでは？と心配してしまう細長さだったそうですが、はたしてふくちゃんは入れたのでしょうか？

ふくちゃんはためらう様子もなく、頭から箱にイン。そのままどこもつっかえることなくするするとスムーズに全身を収納したそうです。しっぽを含めると、なんとジャストサイズ！まるでふくちゃんをびよーんと伸ばして収納するために作られた箱のようだったといいます。

落ち着く狭さ

にゅるんと入ったふくちゃんは、サウンドバーの空き箱がよほど落ち着くのか、とてもリラックスした様子だったとか。飼い主さんが思わず説明書から顔を上げ「何してるの？」と声をかけてしまったほどだったそうです。

ふくちゃんは飼い主さんをちらりと見上げ、何か言いたげな様子だったといいます。あまりのシンデレラフィットぶりに「この箱は捨てないでね」と言いたかったのかもしれません。だいぶお気に入りのようなので、この箱はしばらく置いておいてあげてほしいものです。

細長い箱にフィットしたふくちゃんの投稿には「そのサウンドバー(猫入り)はどこで買えますか？！」「そのままうちに発送して下さい！」と、箱ごとふくちゃんを愛でたい視聴者からのコメントが殺到していました。

Instagramアカウント「山下唯梨子」さんは、ふくちゃんがのびのび暮らす様子や、一緒に暮らしている掃除機が大好きな白黒猫の「ちびたん」の様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「山下唯梨子」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。