タレントの木部桃花（21）が、10月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ヘソ出しド迫力くびれ！Tシャツの許容範囲を超えそう

自身のインスタグラムにオフショットを掲載した木部は「みんな週刊プレイボーイゲットしてくれた?みんなはどの水着が好きか教えて」と呼びかけた。ウエストの細さが際立つ画像とともに「ももはピンクのやつお気に入り」とアピールした。



実はフェリス女学院大学に通う現役女子大生でもある。身長164センチでB90W58H90という迫力あるボディの持ち主だ。



本格的なグラビアはほぼ初めて。「週プレ」公式サイトのインタビューでは「初めてのグラビアだったんですけど、楽しくてあっという間でした。自然体の私がたくさん写ってると思うので、ぜひ見てください」とメッセージを寄せた。欠点を尋ねられると「足が臭いです」と思わぬ答え。ブーツで蒸れる冬限定の欠点と注釈を付けつつ、思わぬぶっちゃけキャラを発揮していた。



同号は豊島心桜が表紙＆巻頭を担当。蒔埜ひな、姫野ひなの、平嶋夏海、青井春、さくらもも、星名美津紀も登場している。



