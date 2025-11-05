Snow Man、今年を表す「漢字」を発表 11・8『with MUSIC』にBE:FIRST、ROIROM
9人組グループ・Snow Manが、8日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）に出演する。
【番組カット】オーラすご！個性的な帽子を被るラウール
今年デビュー5周年を迎えたSnow Man。5周年を記念したベストアルバムはオリコン史上初の初日で110万枚売り上げを記録。Snow Man関連の売り上げは上半期で最も売れたアーティストに。そんな彼らがどこよりも早く、今年を表す漢字を一人ひとり発表。「飛」「辛」「脱」「夢」「感」「初」「朝」「声」「泰」…果たしてどのメンバーがどの漢字を挙げたのか。また、メンバー・ラウールのヨーロッパでのモデル活動や、向井が語る海外ドラマの撮影秘話とは。さらにライブでは、今年の8月にリリースした話題曲「カリスマックス」と新曲「TRUE LOVE」を披露する。
また、歌唱ゲストにBE:FIRSTとテレビ初歌唱となるROIROMが決定。BE:FIRSTはThe Jackson 5の名曲「I Want You Back」のリメークカバーを披露。オーディション番組に出演し、一躍話題となった本多大夢と浜川路己の2人から成るアイドルデュオROIROMは、テレビ初歌唱としてプレデビュー曲「Dear DIVA」を歌い上げる。
