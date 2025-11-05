ロングコートダディ＆や団＆しずる『KOC』激闘の裏側を振り返る 若林＆春日は兎の本性にツッコミ【あちこちオードリー】
きょう5日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）に、ロングコートダディ、や団、しずるの3組が登場。『キングオブコント』チャンピオンと、惜しくも優勝を逃した2組が激闘の裏側を赤裸々に告白する。
【番組カット】本性が明らかになる!?ロングコートダディ・兎
賞レース常連ながら、毎回新ネタで決勝に臨むロングコートダディだが、堂前透が「出れば出るほど不毛やなと思っちゃう」と本音を吐露。さらに、兎の本性が明らかになり、若林正恭は「お前は優勝して悪い方にいってる」、春日俊彰も「自信をつけるな」とツッコミを入れる。
惜しくも敗れたや団＆しずは、今だから言える“自分たちの敗因“を分析。や団はネタ中にまさかの事件が発生し、KOC決勝の裏側で“暴行事件”が起きていた。しずるの“セリフなしネタ”は、準決勝では大ウケだったものの、決勝ではまさかの失速。純が「決勝当日まで完璧な流れで、運命感じちゃった」と悔み、堂前も「ウケないのは全く想定外だった」と振り返る。そして、兎もチャンピオン目線で敗因を分析する
さらに、「結構うるとらブギーズのせい」と、ノリまくる兎にスタジオ一同爆笑に包まれる。
