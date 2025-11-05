女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」は5日、東京・上野の飛行船シアターで準決勝2日目を行い、ファイナリスト8組を発表した。ピン芸人のキンタロー。は決勝に進めず、2年連続のファイナリストとはならなかった。

準決勝の40組から、32組が脱落する狭き門。人気者、実力者もその壁を突破できなかった。キンタロー。のほか、ぼる塾、おかずクラブも準決勝で姿を消した。

昨年、所属事務所から独立。ハリウッドスターなどへのコミカルな擬態ネタで大忙しの日々となった。THE Wは昨年に続く決勝を目指したが、昨年の12組から8組に出場枠が減少。この日の発表前には、キンタロー。が涙を見せる場面もあった。

MCの辻岡義堂アナに呼ばれた8組の中に、キンタロー。名前はなかった。終了後、自身のX（旧ツイッター）を更新。特殊メーク姿の写真とともに「きゃーキンタロー。the W決勝まで顔届かず 駄目でした」と敗北を報告した。

「沢山応援してくださいました皆様有難うございました とりあえず今日は激凹みしたいと思います 涙×1000 4分ネタの壁は高い！！涙 精進します」。また「決勝進出の皆さま頑張ってください」と、精鋭たちにエールを送った。

決勝にはニッチェ、紺野ぶるま、もめんと、電気ジュース、エルフ、とんでもあや、ヤメピ、パンツ万博が出場する。

今年で9回目を迎えた大会は、史上最多の1044組がエントリー。優勝者には優勝賞金1000万円と、副賞の日テレ系番組出演権と冠特番が贈られる。決勝は日本テレビ系で、12月13日午後7時から生放送される。