環境省は、クマの駆除や捕獲に向けた体制強化のため、自衛隊や警察のＯＢに対し、狩猟免許の取得を要請する方針を固めた。

猟友会員やハンターの減少と高齢化が進むなか、銃器の扱いや危機管理の経験がある人材を確保し、現場の負担軽減にもつなげる狙いだ。

狩猟免許の所有者でつくる民間団体の全国組織「大日本猟友会」（東京）によると、クマに有効な散弾銃やライフルを扱える「第１種銃猟免許」を持つ会員は１９７８年度に４１万２４４０人だったが、２０２４年度に５万６５７７人まで減少。わなの狩猟免許を持つ会員らも含め、近年は全会員約１０万人のうち６０歳代以上が６割超を占めるという。

９月から市町村の判断で市街地での発砲を認める「緊急銃猟」も始まり、ハンターの負担は大きくなっている。数か月にわたって出動が続いたり、駆除中に負傷したりするケースもある。

こうしたなか、北海道恵庭市長らが環境省を訪問。市町村が退職自衛官らをハンターとして任用できるよう財政支援や人員確保を求める声が上がっていた。

環境省は具体的な支援策の検討を始めており、「警察官や自衛隊のＯＢには、年度内に開催するハンター育成研修への参加も依頼する」としている。