7人死亡か…UPS貨物機墜落し炎上　死傷者さらに増える恐れも　約8キロ圏内住民に屋内避難呼びかけ　アメリカ・ケンタッキー

機体の一部から火が出た状態で前進を続ける貨物機。

次の瞬間、機体は激しく爆発し炎上。

巨大な炎が噴き上がりました。

撮影者：

待って、貨物機が墜落した。

爆発の瞬間は別の地点からも捉えられていました。

女性：

なんてこと。

映像には、巨大な炎と黒煙が噴き上がる様子とともに慌てふためく女性の声が記録されていました。

事故が起きたのは4日午後5時すぎ、アメリカ・ケンタッキー州にあるルイビル国際空港付近です。

乗員3人を乗せて、ハワイのホノルル空港に向かって空港を出発したアメリカ運輸大手UPSの貨物機が離陸直後に墜落、炎上しました。

燃料は満タンの状態だったとみられ、現場周辺の至る所で黒煙が立ち上る様子が記録されていました。

地元当局によりますと、貨物機が墜落した場所は工業地帯で、これまでに貨物機の乗員3人を含む7人が死亡したとみられるほか、11人が負傷したということです。

空港付近では消火活動が続けられていますが、死傷者の数は今後、さらに増える恐れがあります。

また、空港から約8km圏内に暮らす住民には屋内への避難が呼びかけられるなど影響は深刻です。

世界最大級の貨物運輸会社の拠点で起きた墜落・炎上事故。

その影響で、郵便物の配送などに支障が出ることも懸念されています。

今回の事故を受け、国家運輸安全委員会が現地に調査チームを派遣し、貨物機の墜落原因について詳しく調べる方針です。