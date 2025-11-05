結婚を先延ばしにする彼にうんざり。別れを決心したクリスマス、彼から思わぬ言葉が／新郎、交換します
『新郎、交換します』（リアコミ：原作、やつるぎななこ：漫画/KADOKAWA）第5回【全6回】
【漫画】『新郎、交換します』を第1回から読む
夢は「花嫁になる」こと。愛美は、大人になったらすぐに結婚して、幸せな家庭を築きたいと思っていた。結婚相手を探すためのマッチングアプリで瑛二と出会い、交際を始めて5年。しかし、なかなかプロポーズしてくれない瑛二に、愛美の不満は次第に募っていく。ようやく結婚が決まったものの、瑛二は式の打ち合わせにまったく協力的でなく、日々の生活では心無い言葉を投げかけてくるように…。愛美は一人で結婚式の準備を進めていくが――。花嫁になる夢は叶えたい。でもこのまま彼と結婚していいの…？ 悩む彼女の葛藤を描く『新郎、交換します』をお届けします。
【漫画】『新郎、交換します』を第1回から読む
夢は「花嫁になる」こと。愛美は、大人になったらすぐに結婚して、幸せな家庭を築きたいと思っていた。結婚相手を探すためのマッチングアプリで瑛二と出会い、交際を始めて5年。しかし、なかなかプロポーズしてくれない瑛二に、愛美の不満は次第に募っていく。ようやく結婚が決まったものの、瑛二は式の打ち合わせにまったく協力的でなく、日々の生活では心無い言葉を投げかけてくるように…。愛美は一人で結婚式の準備を進めていくが――。花嫁になる夢は叶えたい。でもこのまま彼と結婚していいの…？ 悩む彼女の葛藤を描く『新郎、交換します』をお届けします。