前田敦子、板野友美との“双子コーデ”に絶賛の声「スタイル抜群」「2人ともママには見えない」

11月4日、前田敦子がInstagramを更新した。

【写真】色違いのお揃いコーデを着こなす笑顔SHOTを公開

前田は、自身のInstagramアカウントにて、「双子コーデ」と切り出すと、板野友美と同じツイード調ジャケットとミニボトムスを着用した色違いのコーディネートで並んだ写真や、見つめ合う横顔ショットを公開。

続けて、「2人のクリスマスLIVEのグッズの写真 ただいま製作中…」「12月22日ともとまってます」と、2人が合同で開催する初のディナーライブの告知も行っていた。

この投稿に対し、コメント欄には、「あつとも最強」「本当に美しくて可愛い」「お人形さんみたい」「顔ちっちゃすぎる」「2人ともママには見えない」「スタイル抜群で素敵です」などの絶賛の声が集まっている。

AKB48の第1期生としてグループを牽引し、共に第一線を駆け抜けてきた“敦友”こと前田と板野。今回告知されたディナーライブ『敦友20年目もやっぱり一緒 Atsuko Maeda ＆ Tomomi Itano Christmas Premium Night』は、AKB48のヒットナンバーやここでしか聞けない秘話をディナーと共に楽しめる内容となっており、12月22日にホテルニューオータニ（東京）にて開催される。