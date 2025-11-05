格闘技団体RIZINが5日、六本木ヒルズアリーナで緊急記者会見を開き、年末恒例となる大みそか大会の対戦カードを発表した。その中でも最も注目を集めたのは、朝倉未来の参戦。しかも相手は無敗の現フェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフだ。朝倉にとっては4年ぶりの大みそか出場で、大事なタイトルマッチにもなる。



会見に出席した朝倉はいつもの落ち着いたトーンで「今回は史上最強の相手を用意してもらった。1ラウンドから倒しに行く」と宣言。久々の大舞台に向けて闘志をのぞかせた。





一方、王者シェイドゥラエフもこの日のために来日し、「皆さんの笑顔と応援が私に力になる。未来は人気があるが、大みそかのリングで状況は一変するだろう」と笑顔を見せ、貫禄をも感じさせた。シェイドゥラエフと言えば、飛ぶ鳥を落とす勢いで勝ち続けるかなりの難敵。MMA15戦15勝全試合フィニッシュと敵なしの状態だ。今年5月には当時の王者クレベル・コイケをわずか62秒でKOして戴冠。さらに9月の防衛戦ではロシアのビクター・コレスニックを右ストレートからのパウンドで33秒TKO勝ち。圧倒的な強さを誇示している。◇発表された主な対戦カード◇・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs 朝倉未来（RIZINフェザー級タイトルマッチ）・ホベルト・サトシ・ソウザ vs 野村駿太（RIZINライト級タイトルマッチ）・井上直樹 vs ダニー・サバテロ（RIZINバンタム級タイトルマッチ）・ライアン・ベイダー vs アレクサンダー・ソルダトキン（RIZINヘビー級タイトルマッチ）・扇久保博正 vs 元谷友貴（RIZINフライ級GP決勝）・伊澤星花 vs RENA（RIZIN女子スーパーアトム級タイトルマッチ）・YAMAN vs 斎藤裕