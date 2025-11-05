朝倉未来が4年ぶりの大みそか参戦 相手は超難敵シェイドゥラエフ 類稀な格闘センスで無敗王者に土をつけ初タイトルなるか
格闘技団体RIZINが5日、六本木ヒルズアリーナで緊急記者会見を開き、年末恒例となる大みそか大会の対戦カードを発表した。その中でも最も注目を集めたのは、朝倉未来の参戦。しかも相手は無敗の現フェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフだ。朝倉にとっては4年ぶりの大みそか出場で、大事なタイトルマッチにもなる。
会見に出席した朝倉はいつもの落ち着いたトーンで「今回は史上最強の相手を用意してもらった。1ラウンドから倒しに行く」と宣言。久々の大舞台に向けて闘志をのぞかせた。
シェイドゥラエフと言えば、飛ぶ鳥を落とす勢いで勝ち続けるかなりの難敵。MMA15戦15勝全試合フィニッシュと敵なしの状態だ。今年5月には当時の王者クレベル・コイケをわずか62秒でKOして戴冠。さらに9月の防衛戦ではロシアのビクター・コレスニックを右ストレートからのパウンドで33秒TKO勝ち。圧倒的な強さを誇示している。
◇発表された主な対戦カード◇
・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs 朝倉未来（RIZINフェザー級タイトルマッチ）
・ホベルト・サトシ・ソウザ vs 野村駿太（RIZINライト級タイトルマッチ）
・井上直樹 vs ダニー・サバテロ（RIZINバンタム級タイトルマッチ）
・ライアン・ベイダー vs アレクサンダー・ソルダトキン（RIZINヘビー級タイトルマッチ）
・扇久保博正 vs 元谷友貴（RIZINフライ級GP決勝）
・伊澤星花 vs RENA（RIZIN女子スーパーアトム級タイトルマッチ）
・YAMAN vs 斎藤裕