プレナスなでしこリーグが5日、今季輝きを放った選手、監督への個人表彰を行った。最優秀選手賞（MVP）には、静岡SSUボニータ所属のFW横山久美が初選出された。横山は高い決定力でチームをけん引しリーグ戦では16得点。得点王にも輝き、2冠を達成した。



またベストイレブンには、リーグ優勝を果たした朝日インテック・ラブリッジ名古屋から4選手、橘麗衣、平尾愛穂、渕上野乃佳、安部由希子が名を連ねた。橘は献身的な守備と安定したパフォーマンスが評価され、敢闘賞も受賞している。





また2位の伊賀FCくノ一三重からもGK後藤優香、DF秦美結、MF増田玲那、FW神谷千菜の4人が選ばれ、攻守において戦力の充実度を示した形となった。特に秦は3度目のベストイレブン入り。存在感を際立たせた。▽以下が1部リーグにおける受賞者一覧■最優秀選手賞（MVP）横山久美（FW・静岡SSUボニータ／初）■ベストイレブン後藤優香（GK・伊賀FCくノ一三重／初）橘麗衣（DF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）平尾愛穂（DF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）秦美結（DF・伊賀FCくノ一三重／3回目）渕上野乃佳（MF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）増田玲那（MF・伊賀FCくノ一三重／初）安部由希子（MF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）三輪玲奈（MF・静岡SSUボニータ／初）神谷千菜（FW・伊賀FCくノ一三重／2回目）横山久美（FW・静岡SSUボニータ／2回目）堀江美月（FW・スフィーダ世田谷FC／初）■得点王横山久美（FW・静岡SSUボニータ／初）■敢闘賞橘麗衣（DF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）■新人賞中野琴音（MF・岡山湯郷Belle）■優勝監督賞磯村健（朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）