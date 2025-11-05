なでしこリーグMVPに横山久美 得点王と2冠 ベストイレブンは8名が初選出
プレナスなでしこリーグが5日、今季輝きを放った選手、監督への個人表彰を行った。最優秀選手賞（MVP）には、静岡SSUボニータ所属のFW横山久美が初選出された。横山は高い決定力でチームをけん引しリーグ戦では16得点。得点王にも輝き、2冠を達成した。
またベストイレブンには、リーグ優勝を果たした朝日インテック・ラブリッジ名古屋から4選手、橘麗衣、平尾愛穂、渕上野乃佳、安部由希子が名を連ねた。橘は献身的な守備と安定したパフォーマンスが評価され、敢闘賞も受賞している。
▽以下が1部リーグにおける受賞者一覧
■最優秀選手賞（MVP）
横山久美（FW・静岡SSUボニータ／初）
■ベストイレブン
後藤優香（GK・伊賀FCくノ一三重／初）
橘麗衣（DF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）
平尾愛穂（DF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）
秦美結（DF・伊賀FCくノ一三重／3回目）
渕上野乃佳（MF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）
増田玲那（MF・伊賀FCくノ一三重／初）
安部由希子（MF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）
三輪玲奈（MF・静岡SSUボニータ／初）
神谷千菜（FW・伊賀FCくノ一三重／2回目）
横山久美（FW・静岡SSUボニータ／2回目）
堀江美月（FW・スフィーダ世田谷FC／初）
■得点王
横山久美（FW・静岡SSUボニータ／初）
■敢闘賞
橘麗衣（DF・朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）
■新人賞
中野琴音（MF・岡山湯郷Belle）
■優勝監督賞
磯村健（朝日インテック・ラブリッジ名古屋／初）