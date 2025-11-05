松岡茉優「嘘みたい」な花を激写・報告 「感動的」と反響…「花言葉はプラトニックラブ」
俳優・松岡茉優が5日、自身のインスタグラムを更新し、10月の風景を振り返った。
【写真】松岡茉優が撮った「嘘みたい」な花の写真
11月に入り「ちょっと出遅れた#月まとめ」と複数の写真を投稿。「みんな10月もよくがんばりましたよほんとうに。一年の早さが骨に響く11月あたたかくしててね」と呼びかけた。
写真の1枚目は「嘘みたいに頑張って咲いてた花」で、路上に咲く一輪の花。
印象的な写真に対して、「花、感動的」「頑張ったお花ステキ」「ゼフィランサスですね」「花言葉はプラトニックラブ」などの声が寄せられている。
