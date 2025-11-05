諫早市の商店街で5日、県内外の店のランチを販売するマルシェが開かれました。

ボリュームたっぷり重さ1キロの弁当や、スパイスが効いたカレーも。

お昼時に楽しくなるメニューが集まりました。

諫早市のいさはやアエル中央商店街で開かれた「いさはやランチマルシェ」。

土日に開かれることの多いマルシェですが、より多くの人に訪れてもらおうと、おととしから平日に不定期で開催しています。

5日は、県内外から23の店が出店。

昼時ということもあり、訪れた人々は弁当やパンなどを次々と買い求めていました。

（長崎市から）

「酢豚と混ぜ飯と麻婆豆腐を買った。今から公園に行って食べようかなと。混んでいなくて買いやすい」

（長崎市から）

「目移りして全部ほしいけど、厳選して買おうかと思っている」

中には、野菜や干物を販売するブースも。

売れ行きは…。

（干物を販売 福田 なおみさん）

「ランチマルシェなので、干物は…と思ったが、始まる前から並んでいてうれしかった」

（サンドイッチを販売 下田 貴子さん）

「にぎわっていて、とてもいい。土日とはまた違う客に来てもらえるので、たくさんの人に知ってもらえて良い」

次回は14日に長崎市の「長崎東公園コミュニティ体育館」で開催予定だということです。