1キロの弁当やボリューム満点サンドイッチも「諫早市でランチマルシェ」県内外から23店舗《長崎》
諫早市の商店街で5日、県内外の店のランチを販売するマルシェが開かれました。
ボリュームたっぷり重さ1キロの弁当や、スパイスが効いたカレーも。
お昼時に楽しくなるメニューが集まりました。
諫早市のいさはやアエル中央商店街で開かれた「いさはやランチマルシェ」。
土日に開かれることの多いマルシェですが、より多くの人に訪れてもらおうと、おととしから平日に不定期で開催しています。
5日は、県内外から23の店が出店。
昼時ということもあり、訪れた人々は弁当やパンなどを次々と買い求めていました。
（長崎市から）
「酢豚と混ぜ飯と麻婆豆腐を買った。今から公園に行って食べようかなと。混んでいなくて買いやすい」
（長崎市から）
「目移りして全部ほしいけど、厳選して買おうかと思っている」
中には、野菜や干物を販売するブースも。
売れ行きは…。
（干物を販売 福田 なおみさん）
「ランチマルシェなので、干物は…と思ったが、始まる前から並んでいてうれしかった」
（サンドイッチを販売 下田 貴子さん）
「にぎわっていて、とてもいい。土日とはまた違う客に来てもらえるので、たくさんの人に知ってもらえて良い」
次回は14日に長崎市の「長崎東公園コミュニティ体育館」で開催予定だということです。