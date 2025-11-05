全日本大学駅伝（２日）で６位だった帝京大の主将・柴戸遼太（４年＝大分東明）が、来年１月の東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で爍偽疂しに闘志を燃やしている。

柴戸は５日、都内で開催された「ＡＳＩＣＳ×ＥＫＩＤＥＮ Ｍｅｅｔｕｐ 〜あの日々を、強さにかえていけ。〜」に出席。帝京大は１０月の出雲駅伝で８位、今月２日の全日本大学駅伝では６位に入った。

今季の大学駅伝界の勢力図は、青学大、駒大、国学院大、早大、中大の５強とみられている。主将の柴戸はチームが徐々に順位を上げる中で、来年１月の箱根駅伝の目標に「５強崩し」を掲げた。「この１年間、チームで５強を１校でも崩してやろうという気持ちでスタートした。出雲駅伝は８位、全日本大学駅伝は６位で１校にも勝てなかった。でも、あと少しまで手が届く域まで来て、本当にこの箱根駅伝で、５強崩しが現実味を帯びてきたチームになったと思っている。チーム全体でこの目標を達成しようと１年間やってきたので、必ず達成したい」と意気込んだ。

柴戸は総合１０位で終えた今年の箱根で３区を担当。６位でタスキを受け取ったが１０位まで順位を下げ、区間１７位と苦い経験をした。柴戸は「（前回は）やっぱり３区で失速してしまったので、そこの借りを返すという意味でも３区を走りたい」と自身のリベンジも誓った。

その上で、３区のポイントを「後半の湘南の通りに入ってからの１０キロくらいが平坦なので、そこでペースを上げられるか」と力説した。