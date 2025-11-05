つい目で追いかけちゃう♡ 清楚ガーリーな魅力がUPする「沼らせヘア」3選

結局、男のコにモテるヘアってなに？そこで今回は、イマドキ女子たちおすすめの「沼らせヘア」を3つご紹介します。清楚ガーリーな魅力がぐんとUPするヘアで、男のコからの視線をゲットしちゃおう♡ “会う人全員に褒められる”ヘアアレンジに注目！

つい目で追いかけちゃう♡ 女みたっぷり沼らせヘア ナチュラルもいいけど、ひと工夫したヘアのほうが清楚ガーリーな魅力がぐんとUP♡ 特に人気だった愛されヘア3つをご紹介します♡

Check! ポニーテール さくらさん（日本大学4年） 「うなじを見せてお色気アピール♡ おくれ毛は内巻きで可愛さもプラス」 宮口穏空さん（桜美林大学1年） 「男のコはゆれるものから目が離せない♡ ポニーテール×ピアス＝最強」

Check! ハーフアップ 白浜理湖さん（インフルエンサー・23才） 「『君に届け』のくるみちゃん風ヘアは会う人みんなに褒められる♡」 中林奈々さん（Ray♥Influencer・26才） 「肌見せには、ゆる巻きハーフアップで女みと清潔感どちらも叶える」