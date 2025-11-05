つい目で追いかけちゃう♡ 清楚ガーリーな魅力がUPする「沼らせヘア」3選

結局、男のコにモテるヘアってなに？そこで今回は、イマドキ女子たちおすすめの「沼らせヘア」を3つご紹介します。清楚ガーリーな魅力がぐんとUPするヘアで、男のコからの視線をゲットしちゃおう♡ “会う人全員に褒められる”ヘアアレンジに注目！

つい目で追いかけちゃう♡ 女みたっぷり沼らせヘア

ナチュラルもいいけど、ひと工夫したヘアのほうが清楚ガーリーな魅力がぐんとUP♡ 特に人気だった愛されヘア3つをご紹介します♡

Check! ポニーテール

さくらさん（日本大学4年）

「うなじを見せてお色気アピール♡ おくれ毛は内巻きで可愛さもプラス」

宮口穏空さん（桜美林大学1年）

「男のコはゆれるものから目が離せない♡ ポニーテール×ピアス＝最強」

Check! ハーフアップ

白浜理湖さん（インフルエンサー・23才）

「『君に届け』のくるみちゃん風ヘアは会う人みんなに褒められる♡」

中林奈々さん（Ray♥Influencer・26才）

「肌見せには、ゆる巻きハーフアップで女みと清潔感どちらも叶える」

Check! ゆる巻き

田村愛美鈴さん（インフルエンサー・25才）

「顔まわりを外巻きにして華やかに。風が吹いたときに見えるほほが◎」

北沢蘭さん（インフルエンサー・23才）

「髪を後ろに下ろして全方向抜かりなく。後ろ姿も可愛いって好評です」

文／草野咲来、大熊芹奈