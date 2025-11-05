知り合いの子のおしゃべりに怒り爆発？｢私へのあてつけ?｣とキレる母｜みんな私に配慮して【ママリ】

この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。主人公の高畑キリコさんは、結婚4年目にして妊活歴も4年。思うようにいかない日々の中で心の余裕を失い、周囲への期待やいら立ちが募っていきます。少しずつ関係がすれ違い、ついには夫婦関係にも亀裂が入ります。『みんな私に配慮して』第64話をごらんください。

アイコちゃんの息子唯人くんは最近おしゃべりが止まらない様子。しかしキリコさんの息子大志くんはあまり喋りません。キリコさんの表情も段々暗くなっていきます。そして、彼女が言い放った言葉とは?

©mochidosukoi

©mochidosukoi

大志くんは自分では喋らず…それに比べ唯人君はお話が上手です。大志君のほうが1つ上なので｢おにいちゃん｣と呼ぶ唯人くん。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

あいこちゃんに幼稚園か聞かれ、｢保育園｣と答えるキリコさん。しかしキリコさんの表情が少し曇っているように見えます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

お喋りが止まらないあいこちゃんの息子唯人君。そんな中、あいこちゃんはキリコさんに｢今度遊びに行こう!｣と誘いますが…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

「私へのあてつけ?」と久しぶりにキリコさんは不機嫌モードです。アイコちゃんは決してそんなつもりで言ってはいないと思うのですが、もうこうなってしまったキリコさんは誰にも止められません。

つらい気持ちに蓋をせず、信頼できる誰かと共有して

©mochidosukoi

©mochidosukoi

主人公・高畑キリコさんは、なかなか結果が出ない妊活に心をすり減らし、次第に周囲の何気ない光景さえもつらく感じるようになります。おむつのCMや優先席の妊婦さんを見るだけで、気持ちが揺さぶられてしまう。そんなキリコさんは、相手のちょっとした言動や配慮のなさに敏感になり、感情を抱えきれなくなっていきます。やがて赤ちゃんを授かることはできたものの、出産後も気持ちに余裕が持てず、夫婦関係も悪化。離婚という選択に至り、治療を共に頑張ってきた友人たちとも疎遠になってしまいます。



不妊治療はときに期待と失望を繰り返し、心への負担が大きく感じられることがあるでしょう。妊活中に赤ちゃんを見ることがつらいと感じることは自然なことです。また、妊活のつらさは経験者にしかわからないことも多く、気持ちを言葉にするのが難しいことも。ただ、その気持ちを無理に押し込めたり否定したりする必要はありません。まずは自分自身の心の声に耳を傾けましょう。そして、身近なパートナーと本音で気持ちを共有し、互いに声をかけ合うことが、心を軽くする第一歩につながります。



この作品は妊活という繊細なテーマを通して、誰かを思いやることの大切さ、自分自身にやさしくすることの必要性をそっと伝えてくれます。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）