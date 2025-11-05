STARTO ENTERTAINMENTのビッグアイドルと組めば、銀シャリ橋本は羽ばたける！？
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。11月4日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
今回は、古着を愛でながらリアルにお酒を呑むヴィンテージ系酒飲み教養番組「古着で呑む シーズン3」（ＢＳテレ東）から、橋本直（銀シャリ）が登場。出演者が古着に夢中になっている中、橋本は入門者としてツッコミを入れていく立ち位置で、「大事な役、適任だわ」（伊集院）、「一番橋本さんのスキルが輝きやすい」（佐久間）と2人が絶賛。橋本本人も「僕が一番躍動している番組」と。
橋本は、兄弟番組の「辞書で呑む」「教科書で飲む」にも出演しており、スタッフは、まずは橋本のスケジュールを押さえるほど“呑む”シリーズには欠かせない存在。しかし、橋本がMCの番組を作ろうと企画を出しても、全く通らないとのこと。実は佐久間も、“呑む”シリーズのディレクターから「橋本君の良さを佐久間からもテレ東に伝えてくれ」と頼まれたそう。
すると伊集院は、「本当の裏回しの人は評判がきちんとみんなに伝わるまで時間がかかる」と。自分からは言わず、後から“盛り上がった回には全部橋本が出ていると分かる”のが超一流だと解説するが…
橋本は「画家みたいに死んだ後に評価されるの嫌ですよ」とボヤき、一同爆笑！
そんな橋本の良さを世間に伝えるには、という話で盛り上がる。
佐久間「こういう人達が確実に羽ばたくルートは、STARTO ENTERTAINMENTのアイドルのアシスタントをやることなんですよ」
伊集院「例えば誰とか？」
佐久間「シソンヌの長谷川忍くんは菊池風磨（timelesz）くんと組んで、川島明（麒麟）さんはWEST.とやっていて、博多大吉（博多華丸・大吉）さんは松岡昌宏さんと。そうすると一気に」
橋本「そうですね」
佐久間「ドデカアイドルと組むと、力量が全世界に広がるんですよ。その瞬間がいつかくる」
橋本「支持母体みたいな。選挙じゃないですか」
一同爆笑！
橋本「公式お兄ちゃん的なことですね」
伊集院は、橋本の相方・鰻和弘についても「隠されている金脈あるよね」「鰻君の時代も待っている」と期待を寄せるが、「なんか変わっているよね」とも。
橋本「そうなんですよ。セスナの免許、今取りに行っています」
伊集院「なんで？」
橋本「空を飛びたいらしいです。ジブリみたいな野心っていうか」
佐久間「2人で、セスナで単独ライブ入りしたいんですって」
伊集院「もっと手前に何かあるだろうって思うんだけれど」
橋本「車の免許も持っていないんですよ。原付の免許しか持っていない」
伊集院「履歴書の免許の所に原付とセスナって人いない（笑）」
佐久間「昔、原付で大阪から東京まで仕事しに来ていましたよ」
橋本「あと、夜のお店に原付で行ったりしていたんですよ、大阪から福岡に。行きはいいんですけれどね、性欲のガソリンで走って。帰りは『無』らしいんですよ」
一同爆笑！
この他、鰻が南アフリカ一人旅をした時の仰天エピソードも。街を歩くのは危険なので、基本はタクシー移動。SNSで現地の日本人とコンタクトを取り、空港に車で迎えに来てもらったが…そのままソフトボールの試合でセカンドを守ることに！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
収録アフタートーク！中根アナ考案「○○で呑む」、これこそが「家、ついて行ってイイですか？」の真骨頂！？思わぬドラマに心打たれた伊集院など配信オリジナル動画も配信！
