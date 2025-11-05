東京夜景×無料体験！ 東京港の夜景を堪能できる特別ツアー開催決定。11月11日まで応募受付中
東京港の魅力的な夜景を陸と海から楽しめる特別ツアー「東京港夜景観賞ツアー」が開催！ 冬の静かな港を舞台に、幻想的な時間を体験するチャンスです。本記事ではその魅力、応募方法などを紹介します。
参加費は無料ですが、集合までおよび解散後の交通費は自己負担です。陸上で見る大きなガントリークレーンのオレンジ色のライトアップや、海上から眺めるライトアップされたレインボーブリッジ など、普段はなかなか味わえない港の夜景が楽しめるのが大きな魅力です。抽選で選ばれた250人だけが参加できる限定感もポイントです。
さらに、TOKYO ミナトリエで夜景を鑑賞後の東京国際クルーズふ頭船着場への移動は各自となるため、時間に余裕をもって行動することをおすすめします（徒歩または「ゆりかもめ」利用で約25分かかります）。
夜景撮影を目的とする人は、陸上と海上での景色の違いを意識して、スマートフォンやカメラの準備もしておくとより楽しめるでしょう。家族や友人と一緒に応募して、東京港の特別な夜を体験するのはいかがでしょうか。(文:橋酒 瑛麗瑠)
夜景観賞ツアー！ 開催概要と魅力ポイント東京都港湾振興協会が主催する今回の夜景観賞ツアーは、12月3日に実施予定です。集合時間は18時、場所は東京都江東区青海の「TOKYO ミナトリエ」で夜景を堪能した後、約50分の水上クルーズに出航します。
応募方法と参加前に知っておきたいこと応募方法は、港湾局の公式WebサイトまたはQRコードを使ったインターネット申し込みとなっています。応募締切は11月11日まで。荒天時は中止のため、参加が決まった場合は当日の天候情報をチェックしておきましょう。
さらに、TOKYO ミナトリエで夜景を鑑賞後の東京国際クルーズふ頭船着場への移動は各自となるため、時間に余裕をもって行動することをおすすめします（徒歩または「ゆりかもめ」利用で約25分かかります）。
夜景撮影を目的とする人は、陸上と海上での景色の違いを意識して、スマートフォンやカメラの準備もしておくとより楽しめるでしょう。家族や友人と一緒に応募して、東京港の特別な夜を体験するのはいかがでしょうか。(文:橋酒 瑛麗瑠)