Photo: 山田卓立

週2回のゴミ回収でも、少し気を抜くとどうしても臭ってしまったり、夏場はコバエが発生したりなど、キッチンの生ゴミには悩まされる。スパッと解決してくれるのが「Dreame SF25」だ。

生ゴミを入れてワンタッチで、生ゴミの量は約1/10に、臭いもゼロ。そして、処理後のゴミは1週間程度寝かせることで堆肥として使える。そんな「自然界隈かつガジェット好き」のためのキッチン家電をご提供いただいたので実際に使ってみた。

ゴミの体積9割減、臭いなし

Photo: 山田卓立

「Dreame SF25」は、生ゴミを粉砕しながら乾燥処理する家庭用の「生ゴミ処理機」。

一般的に、生ゴミ処理機には「乾燥式」「バイオ式」「ハイブリッド式」などのタイプがある。乾燥式は熱で水分を飛ばす方式。生ゴミをカラカラに乾燥させることで、臭いの発生を防ぎ、生ゴミを減量することができる。バイオ式は微生物で生ゴミを分解し、堆肥として再利用でき、それら両方の機能をもったハイブリッド式など、さまざまです。

Photo: 山田卓立

「Dreame SF25」の処理方式は、熱で水分を飛ばす「乾燥式」とブレードで生ゴミを粉々にする「粉砕式」のハイブリッド型で、処理した後の生ゴミは堆肥として使用できるタイプ。生ゴミの体積は最大90％まで減らすことができ、臭い対策の活性炭フィルターを内蔵しているので、臭いもまったくしない。

使ってみた結論としては、忖度なくかなりオススメの一台だ。

使い方は拍子抜けするほど楽チン

Photo: 山田卓立

「Dreame SF25」の使い方は、生ゴミを投入しフタを閉めてスイッチを押すだけ。

これだけで、AIがゴミの量や水分を毎秒4回検出し、最適な乾燥・粉砕時間を自動で計算してくれる。だいたい6時間あれば完了するので、朝昼は一緒に、夜は食器洗いのあとに入れて、朝まで放置しておけばなんてことはない。

容量は2.5Lと大きめで、4人家族の食後のゴミも余裕。サイズは幅19.4cm、奥行き37.7cmと電子レンジの半分程度、トースターより少し大きいくらい。

Photo: 山田卓立

そして、ゴミ処理中の稼働音は超静音（睡眠に適した音は30dBだから 27dBとかなり静か）。お手入れもワンタッチで操作できる「洗浄モード」を搭載し、活性炭フィルターも水洗いで性能が回復するという、とにかく手間いらずのスマートな家電なのだ。

あとは設置するスペース問題さえクリアできれば、すぐにでも導入してもらいたい商品だが、設置場所は必ずしもキッチンじゃなくてもいいでしょう。コンパクトなのでストック棚でもパントリーでもいいし、うちでは植物棚の横に置くことに。

生ゴミ処理機で手にいれるエコな暮らし

Photo: 山田卓立

「Dreame SF25」で処理後の生ゴミは、1週間ほど寝かせることで堆肥として再利用できる。家庭菜園をしている人なら、自分たちが食べたものが土に還り、また自分たちの食卓に戻ってくる──「ステキな暮らしをしている」って実感も湧いてくる。

また、「Dreame SF25」は自治体の助成金対象製品でもあり、導入のハードルも低い。例えば、千代田区であれば、購入金額の2/3を区が負担してくれるので、購入金額税込39,980円のうち、実費負担は13,380円となる（詳細は各地自体の制度をご確認ください）。

そして、現在は「GREEN FUNDING」で2025年11月30日までクラウドファンディングも実施中で34%オフの39,370円（税込）で購入できる。クラウドファンディング終了後の販売価格（予定）は59,800円（税込）になるので、購入は今のうちに。

Source: Dreams SE25