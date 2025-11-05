『呪術廻戦』×「ファミマ」コラボ第2弾！ 限定グッズや5周年を記念した「一番くじ」が登場
「ファミリーマート」は、11月5日（水）から、テレビアニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションキャンペーン第2弾を、全国の店舗で開催中だ。
【写真】全国の対象店舗で発売！ 「アクスタ」や「缶バッジ」などのグッズ
■渋谷公園通り店が『渋谷事変』一色に
今回開催中のコラボキャンペーン第2弾は、11月7日（金）公開の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を記念した企画。
11月5日（水）〜2026年2月2日（月）の期間中、『渋谷事変』の舞台となった渋谷に位置する「ファミリーマート」渋谷公園通り店が、特別ラッピング店舗として展開される。
店舗外観には、虎杖悠仁や五条悟など渋谷を舞台に激闘を繰り広げたメインキャラが描かれるほか、店内のとある場所には狗巻棘も描かれるなど、作品の世界に入り込める特別な体験を提供する。
また全国の対象店舗にて、描き下ろしビジュアルを使った「アクリルスタンド」や「缶バッジ」、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」での名シーンを使用した全168種のブロマイド販売を実施。加えて、アニメ『呪術廻戦』5周年を記念した「一番くじ」も用意されている。
さらに、12月には新たな特別ラッピング店舗オープンも予定されており、各店舗を連動させた特別企画も準備中だという。
