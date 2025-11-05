旧天竜市の市長を務めた中谷良作さんが11月4日、老衰のため亡くなりました。93歳でした。中谷さんは旧天竜林業高校を舞台にした贈収賄事件で有罪判決を受けていて、再審請求の最中でした。

【写真を見る】旧天竜市の市長を務めた中谷良作さん

中谷さんは1992年、天竜市長選に初当選。2005年に浜松市と合併するまで市のトップを4期務めました。

2008年、孫の大学進学をめぐり、当時の天竜林業高校の北川好伸校長に便宜を図ってもらった見返りに北川校長に現金を渡したとして、贈賄の疑いで逮捕。罰金刑が確定していました。

＜元天竜市長 中谷良作さん＞

「私は北川さんに10万円を渡していません」

中谷さんは逮捕後の調べに容疑を認めたものの、有罪確定後に「うその自白をした」と公表し、2020年に再審を請求。2023年に棄却され、東京高裁で即時抗告審が続いていました。

＜元天竜林業高校校長 北川好伸さん＞

「お亡くなりになられた今、中谷さんの心の中に、何が去来するのかと、きのう、きょうと考えてきたがやはり悔しさが残っているのではないか」

中谷さんから現金を受け取ったとして有罪が確定した北川さん。現在、2回目の再審請求を行なっていて、現金の授受があったとされた時間に、中谷さんが銀行にいたことを示す新たな証拠を提出していました。

＜北川さん＞

「中谷さんと北川は、こうして再審の扉をトントンと、何回も叩いてきた。これで中谷さんがお亡くなりになって半滅してしまうが、私としては扉があくまで叩き続けたい」

北川さんの再審請求をめぐっては、11月14日に三者協議が行われます。