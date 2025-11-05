上地雄輔、ドジャース・山本由伸から贈られた「#原点のグローブ」 プロ入り当時の背番号入り“お宝”披露「凄〜い」「相変わらずお宝持ってるなあ」
俳優の上地雄輔（46）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。米MLBのワールドシリーズで連覇を達成し、MVPも獲得したドジャース・山本由伸投手（27）から贈られたというグローブを披露した。
【写真】「凄〜い」上地雄輔が山本由伸から贈られたという“お宝グローブ”
上地は「素晴らし過ぎ!!#ワールドシリーズ #MVP #Dodgers #山本由伸 選手 #原点のグローブです♪と頂いたお宝グローブ こんなSpecialなグローブを眺めながら今夜は飲ませて頂きますw 両軍の選手，家族、スタッフ、観客、野球やsports好き、携わる全ての人にrespectを持って @yoshinobu__yamamoto ありがとうございました!!」とつづり、オリックス時代の球団マークとプロ入り当時の背番号「43」が刺繍されている「お宝」の写真をアップした。
この投稿にファンからは「凄〜い 宝物がまた増えたね」「相変わらずお宝持ってるなあ」「Dodgersおめでとうございます 山本さんからもいただいたんですね ゆーちゃん凄いな」「試合見れなかったけど、ドジャース本当におめでとうございます 素晴らしい 山本投手から頂いてたなんて、お宝良かったね」「オリックスからずっと応援してて ドジャース来て2年でMVPになるなんて本当に凄いし嬉しい そんな由伸さんからのグローブを雄輔さん頂いてるなんて 由伸さんだったり雄輔さんファンからしてとっても嬉しいです ありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
【写真】「凄〜い」上地雄輔が山本由伸から贈られたという“お宝グローブ”
上地は「素晴らし過ぎ!!#ワールドシリーズ #MVP #Dodgers #山本由伸 選手 #原点のグローブです♪と頂いたお宝グローブ こんなSpecialなグローブを眺めながら今夜は飲ませて頂きますw 両軍の選手，家族、スタッフ、観客、野球やsports好き、携わる全ての人にrespectを持って @yoshinobu__yamamoto ありがとうございました!!」とつづり、オリックス時代の球団マークとプロ入り当時の背番号「43」が刺繍されている「お宝」の写真をアップした。