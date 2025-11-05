女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」は5日、東京・上野の飛行船シアターで準決勝2日目を行い、ファイナリスト8組を発表した。7年ぶり3度目の決勝に進んだニッチェは、会見でまさかの事実を明かした。

日本テレビ辻岡義堂アナウンサーが1組ずつ決勝進出メンバーを発表。5番目に呼ばれたニッチェは、立ち上がって「うーわー！」と驚きを表現した。近藤くみこは目に涙を浮かべ、その姿に辻岡アナがもらい泣き気味に瞳を潤ませる場面があった。

しかし、その後に行われた会見では、近藤が涙の意外なワケを明かした。「言わせて下さい。年でドライアイなんです」。思わぬ告白に、辻岡アナは「え〜！え〜！涙腺とかじゃなくて？」と大慌てした。

近藤は「私の涙を見て、義堂ちゃんがうるっとしたと思うけど、ドライアイなんです」と、あらためて説明。ドライアイの涙にもらい泣きしてしまった辻岡アナは、「やめて！聞きたくない」と困惑していた。

決勝にはニッチェのほか、紺野ぶるま、もめんと、電気ジュース、エルフ、とんでもあや、ヤメピ、パンツ万博が出場する。

今年で9回目を迎えた大会は、史上最多の1044組がエントリー。優勝者には優勝賞金1000万円と、副賞の日テレ系番組出演権と冠特番が贈られる。決勝は日本テレビ系で、12月13日午後7時から生放送される。